29 Апр 2020 2020-04-29T11:29:37+03:00

Восьмимесячного ребенка доставили в больницу на вертолете в Кузбассе. Фото: kuzbassmedkat / Instagram

Дорога до поселка, где живет малыш, оказалась размыта

Изменить размер текста: A A

В Кузбассе восьмимесячного ребенка пришлось доставлять в больницу на вертолете. Дорога из поселка Мрас-Су, в котором живет малыш, оказалась размыта.

- 29 апреля, в 9 часов утра, силами санитарной авиации на вертолете Ми-8 была осуществлена экстренная медицинская эвакуация 8-месячного ребенка с мамой, - сообщили в Кузбасском областном центре медицины катастроф. - Дорога к поселку Мрасс-Су оказалась размытой, поэтому была привлечена винтокрылая машина.

ИСТОЧНИК KP.RU