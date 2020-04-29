2020-04-29T11:29:37+03:00
Общество

Восьмимесячного ребенка доставили в больницу на вертолете в Кузбассе

Дорога до поселка, где живет малыш, оказалась размыта
Мария КОЛОСОВА
Поделиться:
Восьмимесячного ребенка доставили в больницу на вертолете в Кузбассе. Фото: kuzbassmedkat / InstagramВосьмимесячного ребенка доставили в больницу на вертолете в Кузбассе. Фото: kuzbassmedkat / Instagram
Изменить размер текста:

В Кузбассе восьмимесячного ребенка пришлось доставлять в больницу на вертолете. Дорога из поселка Мрас-Су, в котором живет малыш, оказалась размыта.

- 29 апреля, в 9 часов утра, силами санитарной авиации на вертолете Ми-8 была осуществлена экстренная медицинская эвакуация 8-месячного ребенка с мамой, - сообщили в Кузбасском областном центре медицины катастроф. - Дорога к поселку Мрасс-Су оказалась размытой, поэтому была привлечена винтокрылая машина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новокузнечане нарушали режим самоизоляции в сауне
Стали известны подробности о первом заболевшем коронавирусом в Юрге
Агентство Standard&Poor’s подтвердило рейтинг ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на уровне «В» со «Стабильным» прогнозом
Сергей Цивилев сообщил, как пройдет шествие «Бессмертного полка» в Кузбассе
МЧС предупреждает кузбассовцев о штормовом ветре и грозах
Восьмимесячного ребенка доставили в больницу на вертолете в Кузбассе
«Одно из них сажал наш двоюродный дед»: кемеровчане возмущены вырубленными деревьями на аллее Героев
Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Юрге
Кузбасские власти рассказали о причинах заражения коронавирусом детей
Кузбассовцам рассказали о правилах получения электронных пропусков
Россельхозбанк в Кузбассе предлагает клиентам льготную ипотеку под 6,3 процента
В Анжеро-Судженске более 200 работников строительной компании отправили на изоляцию
Стало известно, в каком городе от коронавируса скончался второй кузбассовец
Число находящихся на изоляции кузбассовцев увеличилось до 10 408 человек
Оперативный штаб сообщил о 12 новых заболевших коронавирусом в Кузбассе