Восьмимесячного ребенка доставили в больницу на вертолете в Кузбассе
Дорога до поселка, где живет малыш, оказалась размыта
Восьмимесячного ребенка доставили в больницу на вертолете в Кузбассе. Фото: kuzbassmedkat / Instagram
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В Кузбассе восьмимесячного ребенка пришлось доставлять в больницу на вертолете. Дорога из поселка Мрас-Су, в котором живет малыш, оказалась размыта.
- 29 апреля, в 9 часов утра, силами санитарной авиации на вертолете Ми-8 была осуществлена экстренная медицинская эвакуация 8-месячного ребенка с мамой, - сообщили в Кузбасском областном центре медицины катастроф. - Дорога к поселку Мрасс-Су оказалась размытой, поэтому была привлечена винтокрылая машина.
ИСТОЧНИК KP.RU