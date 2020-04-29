2020-04-29T12:32:14+03:00
Общество

МЧС предупреждает кузбассовцев о штормовом ветре и грозах

Погода испортится 29 и 30 апреля
Ирина АВТУШКО
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МЧС предупреждает кузбассовцев о штормовом ветре и грозахМЧС предупреждает кузбассовцев о штормовом ветре и грозахФото: Евгения ГУСЕВА
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В МЧС Кузбасса предупредили об ухудшении погоды. На регион обрушится штормовой ветер и грозы.

Как сообщили в ведомстве, днем 29 апреля и в четверг, 30 апреля, на территории области ожидаются дожди, грозы, усиление ветра до 17-22 метров в секунду. А местами его порывы будут достигать 25-28 метров в секунду.

ГУ МЧС России по Кемеровской области рекомендует при сильном дожде и грозе оставаться в помещении. Если сильный ветер застал на улице, не стоит пережидать непогоду около стен домов, вблизи рекламных конструкций, недостроенных зданий, под деревьями, а также по возможности не паркуйте автомобили вблизи них.

- При порывистом ветре может происходить схлестывание воздушных линий электропередачи, падение ветхих деревьев, веток и слабо укрепленных конструкций. Опасайтесь раскачивающихся ставен, вывесок и транспарантов, - сообщили в МЧС. - При перепадах напряжения в электрической сети квартиры немедленно обесточьте все электробытовые приборы, аккуратно выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар.

Кроме того, в ветреную погоду не стоит разводить костры, жечь сухую растительность и мусор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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