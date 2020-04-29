2020-04-29T12:33:21+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Агентство Standard&Poor’s подтвердило рейтинг ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на уровне «В» со «Стабильным» прогнозом

Эксперты считают, что банк сможет поддерживать текущий финансовый профиль
Яков КРЫМСКИЙ
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Запасы капитала позволят Банку УРАЛСИБ противостоять замедлению экономической активности. Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ».Запасы капитала позволят Банку УРАЛСИБ противостоять замедлению экономической активности. Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
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Международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s подтвердило кредитный рейтинг ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на уровне «B» со «Стабильным» прогнозом.

Эксперты S&P ожидают, что запасы капитала и ликвидности позволят Банку УРАЛСИБ противостоять давлению, связанному с замедлением экономической активности в России и нестабильностью на финансовых рынках, отмечается в релизе агентства.

Прогноз «Стабильный» отражает мнение аналитиков агентства о том, что банк сможет поддерживать текущий финансовый профиль, несмотря на ужесточение условий операционной деятельности в связи с введением в России карантинных мер и нестабильностью на финансовых рынках.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15).

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