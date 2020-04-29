2020-04-29T13:33:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Новокузнечане нарушали режим самоизоляции в сауне

Заведение продолжало работать, несмотря на запрет
Ирина АВТУШКО
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Новокузнечане нарушали режим самоизоляции в саунеНовокузнечане нарушали режим самоизоляции в саунеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Новокузнецке владелец сауны пренебрег правилами безопасности в условиях режима самоизоляции и не стал закрывать заведение. О нарушителе полицейским сообщили неравнодушные горожане.

В отдел полиции поступила информация о том, что на улице Хлебозаводской в нарушение ограничительных мер продолжает свою работу сауна. Стражи порядка проверили эти данные, и они подтвердились - заведение работало в обычном режиме. На момент проверки в сауне отдыхали две девушки. Посетительницы рассказали, что забронировали и оплатили время посещения через сайт организации.

- Индивидуальный предприниматель, владеющий сауной, пытался убедить стражей порядка, что администраторы без его ведома самовольно запустили посетителей в помещение, однако эта версия не подтвердилась. Полицейские установили, что именно хозяин сауны дал указание подчиненным продолжить прием клиентов, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

По решению суда владельцу сауны назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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