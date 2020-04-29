В Кузбассе директор строительной фирмы скрыл более 37 миллионов рублей налогов

29 Апр 2020 2020-04-29T13:54:34+03:00

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В Кузбассе расследуется уголовное дело по факту уклонения директором коммерческой фирмы от налогов в особо крупном размере. Он скрыл от государства более 37 миллионов рублей.

Как предварительно установило следствие, компания, которая занималась строительными работами, в период с января 2015 по март 2018 года уклонялась от уплаты налогов. 35-летний подозреваемый, который руководил фирмой, включал в декларации декларации ложные сведения о произведенных вычетах по налогу на добавленную стоимость и понесенных расходах по налогу на прибыль путем создания фиктивного документооборота с организациями, которые фактически предприятию услуги не оказывали и работы не выполняли.

-Данные нарушения выявлены налоговой инспекцией и сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Кемеровской области. В рамках расследования уголовного дела будет изъята и изучена финансовая документация предприятия, проведена экономическая экспертиза, результаты которой определят точную сумму налогов, не уплаченных организацией в бюджет государства, - сообщили в СУ СК России по Кемеровской области.

Также будут приниматься необходимые меры по возмещению ущерба, причиненного бюджету.

ИСТОЧНИК KP.RU