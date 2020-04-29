Возбуждено уголовное дело по факту пожара в Ижморском районе

29 Апр 2020 2020-04-29T14:29:12+03:00

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По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о возгорании жилых домов в Ижморском районе. Пожар произошел в селе Постниково 23 апреля.

Как сообщили в ведомстве, в результате пожара в селе было уничтожено 18 жилых домов, а также имущество 45 человек. Около участка дороги Томск – Мариинск произошло возгорание сухой растительности, далее огонь перешел на жилые дома и строения граждан.

С 20 апреля в районе был установлен особый противопожарный режим, в связи с этим местные власти должны были принять меры по своевременной очистке территорий от горючих отходов, мусора, сухой травы, осуществить мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, исключающие возможность переброса огня при полевых и лесных пожарах на здания и сооружения в населенных пунктах, а также определить места устройства минерализованных полос, увеличить противопожарные разрывы по границам населенных пунктов.

Однако это сделано не было. Кроме того, во время пожара из-за отключения электроэнергии и неисправности задвижки одной из водонапорных башен из них невозможно было брать воду.

-Таким образом, бездействие начальника территориального отдела, выразившееся в неисполнении обязанностей и непринятии мер по очистке территорий от сухой растительности и необеспечении готовности средств пожаротушения, повлекло причинение особо крупного ущерба и существенное нарушение прав и законных интересов граждан, - сообщили в ведомстве.

Следствие возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

ИСТОЧНИК KP.RU