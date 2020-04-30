В Кузбассе создан сайт для оформления электронных пропусков

30 Апр 2020 2020-04-30T06:16:17+03:00

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В Кузбассе создан сайт, на котором можно будет оформить пропуска для выхода из дома. Они поэтапно будут внедряться с 5 мая.

Для жителей и юридических лиц появился специализированный сайт sidimdoma.ako.ru, на котором можно будет оформить выход из дома.

Согласно интерфейсу сайта, гражданам нужно будет при оформлении заявки указать ФИО, данные паспорта, сведения о детях, адрес пребывания, цель выхода из дома, способ перемещения.

Вносить данные могут не только частные лица, но и компании. Для оформления допуска на передвижение сотрудников они должны будут указать наименование организации, ИНН, телефон и почту. При этом допуск на каждого работника будет оформляться отдельно с указанием его персональных данных, госномера автомобиля, адреса выполнения трудовой деятельности и режима работы.

ИСТОЧНИК KP.RU