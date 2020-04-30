2020-04-30T03:20:34+03:00
Общество

Кузбассовцы поделились фото с последствиями сильного урагана

Штормовой ветер накрыл регион в среду, 29 апреля
Мария КОЛОСОВА
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Кузбассовцы поделились последствиями сильного урагана. Фото: Инцидент Кемерово/ vk.comКузбассовцы поделились последствиями сильного урагана. Фото: Инцидент Кемерово/ vk.com
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Жители Кузбасса делятся в соцсетях последствиями урагана, который накрыл область в среду, 29 апреля. На кадрах видно, что ветер погнул дорожные знаки, разметал деревья и сорвал кровли.

В Кемерове днем из-за сильного ветра береза упала на припаркованный неподалеку автомобиль. Остается надеяться, что в салоне никого не было.

На автомобиль упала береза. Фото: Андрей ГОВОРОВ

На автомобиль упала береза. Фото: Андрей ГОВОРОВ

А в Анжеро-Судженске упавший тополь перекрыл автодорогу.

Упавший тополь перекрыл дорогу в Анжеро-Судженске. Фото: Zello.АвтоКанал: Анжеро - Судженск./ vk.com

Упавший тополь перекрыл дорогу в Анжеро-Судженске. Фото: Zello.АвтоКанал: Анжеро - Судженск./ vk.com

Погнулся дорожный знак Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Погнулся дорожный знакФото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

По этой же дорожной магистрали, но чуть дальше снесло вентиляцию у магазина.

Напомним, ранее МЧС Кузбасса предупреждала жителей региона о том, что 29 и 30 апреля в область придут грозы, дожди и штормовой ветер, который будет деть со скоростью 17-22 метра в секунду, усиливаясь до 25-28 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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