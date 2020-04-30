Кузбассовцев пугают фейком про пропитанные наркотиком медицинские маски

30 Апр 2020 2020-04-30T06:21:54+03:00

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Глава Анжеро-Судженска Александр Рыбалко опроверг слухи, которые начали распространяться в городе на фоне роста заболеваемости коронавирусом. В Сети появляются сообщения о том, что жителям могут вручить маски, пропитанные наркотиком.

В сообщении говорится о том, что людям раздают медицинские маски якобы по инициативе местных властей и при этом просят надеть и посмотреть, подходят ли они. Распространители фейка утверждают, что медицинские изделия пропитаны химикатами с наркотическим действием. А после примерки потерявшего бдительность человека просто грабят.

- В мессенджерах и социальных сетях активно распространяется недостоверная информация - фейки. Прошу, если к вам пришла сомнительная информация, посоветуйтесь с родственниками, не нужно слепо верить каждому сообщению! - обратился к жителям Александр Рыбалко в своем официальном аккаунте. - Также хочу предупредить, что в городе участились случаи телефонного мошенничества. Если вам пришло сообщение о том, что вы нарушили закон самоизоляции и вам грозит штраф - не верьте! Не нажимайте на ссылку перехода! Не перезванивайте на данный номер! Это мошенники!

О схемах мошенничества он призвал жителей рассказать их близким, родным и знакомым, особенно пожилого возраста.

ИСТОЧНИК KP.RU