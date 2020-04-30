2020-04-30T06:23:57+03:00
Происшествия

Два человека, восемь машин и частный дом пострадали в Кузбассе из-за ураганного ветра

Максимальная скорость ветра достигала 27 метров в секунду
Галина ШЕЛГАЧЕВА
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Два человека, восемь машин и частный дом пострадали в Кузбассе из-за ураганного ветраДва человека, восемь машин и частный дом пострадали в Кузбассе из-за ураганного ветраФото: Галина ШЕЛГАЧЕВА
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Налетевший 29 апреля на Кузбасс ураганный ветер повредил автомобили, кровлю на одном из домов, и даже стал причиной травм людей. Последствия непогоды коммунальщики оперативно устраняют.

Об ураганном ветре, который идет на Кузбасс, предупреждали и сотрудники Гидрометцентра, и специалисты кузбасского МЧС. Однако не все кузбассовцы прислушались к их советам. Так, на территории области не прошли испытание ураганом 27 деревьев. Некоторые из них повредили автомобили, небрежно оставленные поблизости.

- В общей сложности от падения деревьев и веток, а также осколков пострадали восемь автомобилей в Кемерове и Юрге, - отметила Виктория Оленникова, руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Кемеровской области. - Также получили травмы два человека, один из них госпитализирован, второй от помощи отказался.

Все упавшие деревья распилили, часть из них уже вывезли. Кроме того, ветром оказалась частично повреждена кровля частного дома в Топкинском районе.

Также из-за ветра, максимальная скорость которого достигала 27 метров в секунду, вечером и ночью по области были незначительные отключения электроэнергии - об этом сообщает ИДЦ ГКУ «Центр оперативного контроля жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса». На семь часов утра 30 апреля электроснабжение восстановили в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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