2020-04-30T07:17:59+03:00
Происшествия

На автомобиль ДПС в Кемерове из-за штормового ветра упало дерево

Машина получила серьезные повреждения
Екатерина РОМАНОВА
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На автомобиль ДПС в Кемерове из-за штормового ветра упало дерево. ФОТО: vk.com, "Регион 42"На автомобиль ДПС в Кемерове из-за штормового ветра упало дерево. ФОТО: vk.com, "Регион 42"
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Вечером 29 апреля в Кемерове от штормового ветра пострадал автомобиль ДПС. На него упало дерево.

Фотографии, сделанные на месте чрезвычайного происшествия на улице Инициативной в Кемерове, очевидцы разместили в социальных сетях. Известно, что автомобиль ДПС получил повреждения, а вот люди при падении дерева на машину не пострадали.

Напомним, штормовой ветер пронесся по региону 29 апреля. Максимальной скорости он достиг в центральных и северных районах Кузбасса. Так, по данным Гидрометцентра, в Кемерове скорость ветра составляла 25 метров в секунду, а в Мариинске - 27 метров. От падения деревьев, веток и осколков шифера пострадали восемь автомобилей, получили травмы два человека. Также ветер повалил 27 деревьев и стал причиной отключения электроэнергии. Последствия стихии коммунальные и оперативные службы устранили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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