30 Апр 2020 2020-04-30T07:32:58+03:00

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Утро 30 апреля для многих новокузнечан оказалось очень сложным. Из-за не вышедших на линии частных автобусов горожане не смогли вовремя добраться на работу и не только. Ситуацию с транспортом прокомментировал глава города.

Частные перевозчики Новокузнецка устроили забастовку.Видео: "Ново ТВ", "Утро с мэром", эфир от 30 апреля

О том, что случилось и какие варианты решения проблемы имеются прямо сейчас, в прямом эфире программы «Утро с мэром» сообщил глава Новокузнецка Сергей Кузнецов. Он отметил, что из-за невыхода частников на маршруты люди не могут добраться из Заводского, Новоильинского, Центрального и Орджоникидзевского районов. О сложившейся ситуации глава Новокузнецка сообщил губернатору Кузбасса Сергею Цивилеву. Для решения проблемы создан оперативный штаб.

- Мы смотрим, сколько автобусов нам сейчас необходимо взять из других городов. Вплоть до того, что губернатор сказал, что на определенное время в Новокузнецке будут размещать автобусы, которые сейчас получают Кемерово и другие города. Мы будем «брать взаймы» эти автобусы, командировать к нам водителей и выполнять работу бесперебойно, чтобы ситуация на жителях не отразилась, - сообщил мэр города.

Сергей Кузнецов поблагодарил предпринимателей, которые не присоединились к забастовке и продолжают работать бесперебойно. А также принес извинения горожанам, которые вовремя не уехали со своих остановок.

ИСТОЧНИК KP.RU