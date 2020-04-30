2020-04-30T08:33:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Число находящихся на строгой изоляции кузбассовцев превысило 11 тысяч

Об этом сообщили в оперативном штабе области
Ирина АВТУШКО
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Число находящихся на строгой изоляции кузбассовцев превысило 11 тысячЧисло находящихся на строгой изоляции кузбассовцев превысило 11 тысячФото: Алексей БУЛАТОВ
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По состоянию на 11.00 30 апреля в Кузбассе выросло число людей, которые находятся на обязательной изоляции. Об этом сообщает оперативный штаб области.

Согласно официальным данным, в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 11 040 человек.

Также на данный момент известно о двух новых пациентах, которым поставлен диагноз «коронавирусная инфекция». Таким образом, общее число заболевших составило 128 человек. Из них 18 выписаны из больниц, в том числе 7 - за минувшие сутки. Двое пациентов скончались ранее. Под наблюдением врачей находятся 108 человек.

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Согласно данным, опубликованным оперативным межведомственным штабом области, по состоянию на 11.00 30 апреля в регионе появилось двое новых заболевших. Таким образом, их общее число достигло 128 человек. К настоящему моменту стало известно о том, что из больниц выписались 7 человек, таким образом их уже 18. Сейчас под наблюдением врачей находтся 108 пациентов, все они изолированы и получают необходимое лечение. (подробности)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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