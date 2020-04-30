2020-04-30T08:35:43+03:00
Коронавирус Covid-19

В каком кузбасском городе выявлен первый случай заражения коронавирусом на 30 апреля

Число заболевших уже достигло 128 человек
Екатерина РОМАНОВА
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В каком кузбасском городе выявлен первый случай заражения коронавирусом на 30 апреляВ каком кузбасском городе выявлен первый случай заражения коронавирусом на 30 апреляФото: Алексей БУЛАТОВ
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Еще один город присоединился к списку территорий, где выявлен коронавирус. На карте распространения заболевания в Кузбассе появилась новая точка.

На утро 30 апреля еще в одном городе был зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом. В этот раз список территорий, где проживают заболевшие страшной инфекцией, пополнил город Осинники.

А вот второй новый случай, выявленный на утро 30 апреля, зафиксирован в Кемерове. Примечательно, что оба случая - завозные, из Москвы и с Украины. И оба заболевших с момента приезда в Кузбасс строго соблюдали самоизоляцию.

К слову, на утро 30 апреля в инфекционных больницах региона находятся 108 больных коронавирусом. Кроме того, в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции - 11 040 человек. В общей сложности 18 человек с момента выявления первого случая заболевания в Кузбассе уже прошли курс лечения и выписаны из больницы. Однако есть и печальная статистика: два человека, у которых выявили коронавирус, скончались.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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