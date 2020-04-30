В Кузбассе пошла на спад заболеваемость ОРВИ

30 Апр 2020 2020-04-30T08:37:05+03:00

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В Кузбассе продолжается снижение заболеваемости населения острыми респираторными вирусными инфекциями. Об этом сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, на неделе с 20 по 26 апреля ОРВИ были зарегистрированы у 5,1 тысячи кузбассовцев. Интенсивный показатель составил 18,9 на 10 тысяч населения, что ниже эпидемического порога на 71,9 процента. Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога зафиксирован во всех индикаторных группах населения.

В Кемерове за минувшую неделю зарегистрировано 1,24 тысячи случаев заболевания ОРВИ.

- За неделю исследован клинический материал от 191 больного ОРВИ. Этиология заболевания установлена у 26 больных - это 13,6 процента. Вирусом гриппа обусловлены заболевания у четырех человек. У 22 больных идентифицированы негриппозные вирусы, - сообщили в Роспотребнадзоре.

ИСТОЧНИК KP.RU