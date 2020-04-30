2020-04-30T08:38:55+03:00
Общество

Начальник главного управления по работе со СМИ губернатора Кузбасса ушел в отставку

Алексей Доронгов около 10 лет проработал в пресс-службе администрации области
Екатерина РОМАНОВА
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Начальник главного управления по работе со СМИ губернатора Кузбасса ушел в отставкуНачальник главного управления по работе со СМИ губернатора Кузбасса ушел в отставкуФото: Екатерина РОМАНОВА
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30 апреля стало известно о том, что руководитель главного управления по работе со средствами массовой информации губернатора Кузбасса ушел в отставку.

Алексей Доронгов около 10 лет работал в пресс-службе администрации Кемеровской области, а потом и правительства Кузбасса, однако 30 апреля стало известно, что он покидает свой пост. Официальной причиной увольнения стала отставка по собственному желанию.

Алексей Доронгов с 2003 по 2011 год работал ведущим программ на ГТРК «Кузбасс» и «Кузбасс FM». Затем он поступил на работу в администрацию Кемеровской области. С октября 2014 года был замруководителя пресс-службы администрации области, с декабря 2016-го - возглавлял ее. Затем, с мая 2018 года, Алексей Доронгов вновь стал замначальника главного управления по работе со СМИ, а в декабре 2019-го вновь вернулся на руководящий пост, сменив Романа Быкова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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