2020-04-30T09:36:18+03:00
Общество

Сергей Цивилев проверил готовность СНТ Кузбасса к дачному сезону

Губернатор пообщался с жителями и выслушал их просьбы
Мария КОЛОСОВА
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Сергей Цивилев проверил готовность СНТ Кузбасса к дачному сезону. Фото: Сергей Цивилев/ InstagramСергей Цивилев проверил готовность СНТ Кузбасса к дачному сезону. Фото: Сергей Цивилев/ Instagram
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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев проверил готовность садоводческих товариществ Кузбасса к дачному сезону. Вечером 29 апреля он пообщался с дачниками СНТ «Печатник», которые уже переехали на свои участки на лето. Еще в одном товариществе - СНТ «Эчилд» -садоводы попросили главу региона сделать остановку поближе, чтобы пенсионеры и родители с детьми не ходили вдоль трассы.

- Дал поручение главе района оперативно разобраться. Остановку мы обязательно поставим, - сообщил Сергей Цивилев.

Также он отметил, что многие кузбассовцы планировали провести праздники на дачах и садовых участках вдали от скопления людей, но даже в этом случае необходимо соблюдать меры безопасности - воздержаться от походов в гости к соседям, от необязательных поездок, лишних контактов с людьми.

- Эти праздники будут решающими в борьбе с коронавирусом. Проявите осторожность и ответственность. Чем лучше будем соблюдать меры, о которых нас просят врачи, тем быстрее вернемся к нормальной жизни, - отметил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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