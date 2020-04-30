30 Апр 2020 2020-04-30T09:45:35+03:00

Какой город Кузбасса лидирует по заболеваемости коронавирусом на 30 апреля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На карте заболеваемости коронавирусом в Кузбассе появляются все новые территории

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По данным на 30 апреля, больше всего заболевших коронавирусом в Кемерове. Здесь их число уже достигает 29 человек. Кроме того, за последние сутки первый случай заболевания выявлен в Осинниках.

Согласно последним данным, которые предоставляет областной оперативный штаб, на утро 30 апреля больше всего заболевших коронавирусом зарегистрировано в Кемерове - 29 человек. При этом в областном центре и больше всего выздоровевших - 8 человек.

Второй по количеству заболевших - поселок городского типа Краснобродский - здесь 27 заболевших, 2 выздоровевших. Также именно в Краснобродском зарегистрирован первый в Кузбассе случай смерти больного с коронавирусом.

На третьем месте находится Новокузнецк: здесь 26 заболевших и 4 выздоровевших.

На утро 30 апреля карта распространения коронавируса в Кузбассе выглядит так:

Кемерово - 29 человек, 8 выздоровели;

Краснобродский - 27 человек, 2 выздоровели, 2 умерли;

Новокузнецк - 26 человек, 4 выздоровели;

Анжеро-Судженск - 13 человек;

Прокопьевский район - 4 человека, 1 выздоровел;

Тяжинский - 4 человека;

Ленинск-Кузнецкий - 4 человека;

Междуреченск - 3 человека;

Новокузнецкий район - 3 человека;

Мыски - 3 человека, 1 выздоровел;

Мариинский район - 2 человека, 1 выздоровел;

Прокопьевск - 2 человека;

Полысаево - 2 человека;

Ленинск-Кузнецкий муниципальный район - 1 человек;

Топки - 1 человек;

Белово - 1 человек, 1 выздоровел;

Беловский район - 1 человек;

Юрга - 1 человек;

Осинники - 1 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU