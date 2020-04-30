Какой город Кузбасса лидирует по заболеваемости коронавирусом на 30 апреля
По данным на 30 апреля, больше всего заболевших коронавирусом в Кемерове. Здесь их число уже достигает 29 человек. Кроме того, за последние сутки первый случай заболевания выявлен в Осинниках.
Согласно последним данным, которые предоставляет областной оперативный штаб, на утро 30 апреля больше всего заболевших коронавирусом зарегистрировано в Кемерове - 29 человек. При этом в областном центре и больше всего выздоровевших - 8 человек.
Второй по количеству заболевших - поселок городского типа Краснобродский - здесь 27 заболевших, 2 выздоровевших. Также именно в Краснобродском зарегистрирован первый в Кузбассе случай смерти больного с коронавирусом.
На третьем месте находится Новокузнецк: здесь 26 заболевших и 4 выздоровевших.
На утро 30 апреля карта распространения коронавируса в Кузбассе выглядит так:
Кемерово - 29 человек, 8 выздоровели;
Краснобродский - 27 человек, 2 выздоровели, 2 умерли;
Новокузнецк - 26 человек, 4 выздоровели;
Анжеро-Судженск - 13 человек;
Прокопьевский район - 4 человека, 1 выздоровел;
Тяжинский - 4 человека;
Ленинск-Кузнецкий - 4 человека;
Междуреченск - 3 человека;
Новокузнецкий район - 3 человека;
Мыски - 3 человека, 1 выздоровел;
Мариинский район - 2 человека, 1 выздоровел;
Прокопьевск - 2 человека;
Полысаево - 2 человека;
Ленинск-Кузнецкий муниципальный район - 1 человек;
Топки - 1 человек;
Белово - 1 человек, 1 выздоровел;
Беловский район - 1 человек;
Юрга - 1 человек;
Осинники - 1 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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