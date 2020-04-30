Сиди дома: приехавших на Алтай кузбассовцев посадят на карантин на 14 дней

30 Апр 2020 2020-04-30T10:29:40+03:00

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Правительство Алтайского края ужесточает режим въезда в регион на майские праздники. Это значит, что жители Кузбасса, решившие отправиться туда с целью отдыха, окажутся на 14-дневном карантине.

Решение ужесточить пропускной режим с 1 мая принял оперативный штаб Алтайского края на основании рекомендации Роспотребнадзора.

- На 11 временных пропускных пунктах с 30 апреля приступают к работе сотрудники ГИБДД, Росгвардии, Роспотребнадзора, органов местного самоуправления. Задача - ограничить посещение Алтайского края для граждан в целях отдыха, туризма и путешествий, а также минимизировать риски появления новых очагов коронавирусной инфекции, - сообщили в штабе.

Все, кто прибудет в регион, подвергнутся строгой процедуре паспортного контроля и получат уведомление уйти на 14-дневную самоизоляцию со дня прибытия, а также будут должны сообщить о визите в службу 112. У всех приезжающих будут взяты данные о целях приезда, месте и сроках пребывания в крае. При этом грузовой транспорт из Кузбасса в Алтайский край будет ездить беспрепятственно, но также с обязательной проверкой.

Отметим, что аналогичные меры введены во всех регионах Сибири, что должно ограничить перемещение людей и сдержать распространение коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU