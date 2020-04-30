2020-04-30T10:29:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Сиди дома: приехавших на Алтай кузбассовцев посадят на карантин на 14 дней

Правительство края ужесточает режим въезда на майские праздники
Мария КОЛОСОВА
Поделиться:
Сиди дома: приехавших на Алтай кузбассовцев посадят на карантин на 14 днейСиди дома: приехавших на Алтай кузбассовцев посадят на карантин на 14 днейФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Правительство Алтайского края ужесточает режим въезда в регион на майские праздники. Это значит, что жители Кузбасса, решившие отправиться туда с целью отдыха, окажутся на 14-дневном карантине.

Решение ужесточить пропускной режим с 1 мая принял оперативный штаб Алтайского края на основании рекомендации Роспотребнадзора.

- На 11 временных пропускных пунктах с 30 апреля приступают к работе сотрудники ГИБДД, Росгвардии, Роспотребнадзора, органов местного самоуправления. Задача - ограничить посещение Алтайского края для граждан в целях отдыха, туризма и путешествий, а также минимизировать риски появления новых очагов коронавирусной инфекции, - сообщили в штабе.

Все, кто прибудет в регион, подвергнутся строгой процедуре паспортного контроля и получат уведомление уйти на 14-дневную самоизоляцию со дня прибытия, а также будут должны сообщить о визите в службу 112. У всех приезжающих будут взяты данные о целях приезда, месте и сроках пребывания в крае. При этом грузовой транспорт из Кузбасса в Алтайский край будет ездить беспрепятственно, но также с обязательной проверкой.

Отметим, что аналогичные меры введены во всех регионах Сибири, что должно ограничить перемещение людей и сдержать распространение коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Кузбассе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Где в Кузбассе был самый сильный ветер
Глава Осинников рассказал подробности о первым заболевшем коронавирусом
Банк УРАЛСИБ запустил ипотеку с господдержкой со ставкой 6,5 процента
Сиди дома: приехавших на Алтай кузбассовцев посадят на карантин на 14 дней
Какой город Кузбасса лидирует по заболеваемости коронавирусом на 30 апреля
Сергей Цивилев проверил готовность СНТ Кузбасса к дачному сезону
Начальник главного управления по работе со СМИ губернатора Кузбасса ушел в отставку
В Кузбассе пошла на спад заболеваемость ОРВИ
В каком кузбасском городе выявлен первый случай заражения коронавирусом на 30 апреля
Число находящихся на строгой изоляции кузбассовцев превысило 11 тысяч
Из кузбасских больниц выписались семь пациентов, выздоровевших после коронавируса
Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на 30 апреля достигло 128 человек
Частные перевозчики Новокузнецка устроили забастовку
На автомобиль ДПС в Кемерове из-за штормового ветра упало дерево
Два человека, восемь машин и частный дом пострадали в Кузбассе из-за ураганного ветра
Кузбассовцев пугают фейком про пропитанные наркотиком медицинские маски