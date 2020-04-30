2020-04-30T10:15:33+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Банк УРАЛСИБ запустил ипотеку с господдержкой со ставкой 6,5 процента

Срок кредитования по новой программе: от 3 до 30 лет
Яков КРЫМСКИЙ
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Официальный срок действия новой госпрограммы – до 1 ноября 2020 года. Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»Официальный срок действия новой госпрограммы – до 1 ноября 2020 года. Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
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Банк УРАЛСИБ предлагает ипотечные кредиты на приобретение жилья в новостройках по ставке 6,5 процента. Кредитование осуществляется в рамках мер господдержки, предусмотренных Постановлением Правительства РФ N 566 от 23.04.2020 г.

Срок кредитования по новой программе: от 3 до 30 лет. Минимальная сумма кредита – 300 000 рублей. Максимальная сумма кредита для приобретения квартиры в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области – до 8 миллионов рублей. Для покупки жилья в других городах и регионах – до 3 миллионов рублей.

Минимальный размер обязательного первоначального взноса – 20 процентов от стоимости приобретаемой недвижимости. Банк принимает также средства социальной субсидии и/или материнского (семейного) капитала при наличии.

Подача заявки возможна с предоставлением минимального пакета документов – паспорта гражданина РФ и второго документа на выбор: ИНН, СНИЛС, водительское удостоверение или заграничный паспорт.

Официальный срок действия новой госпрограммы – до 1 ноября 2020 года. Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15).

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