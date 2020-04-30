Глава Осинников рассказал подробности о первым заболевшем коронавирусом

30 Апр 2020 2020-04-30T10:49:53+03:00

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В Осинниках на 30 апреля был подтвержден диагноз «коронавирусная инфекция» у первого жителя. Произошедшее прокомментировал глава города Игорь Романов.

-Ситуация с новой коронавирусной инфекцией непростая. В нашей стране и регионе ежедневно регистрируется новые случаи. К сожалению, первый случай заболевания выявлен и в Осинниках. Сейчас мужчина находится в больнице и получает все необходимое лечение. Он вернулся из Москвы, получил постановление Роспотребнадзора по 14-дневной самоизоляции, у него были взяты анализы и тест показал положительный результат.

Мэр поблагодарил всех, кто оперативно сработал в данной ситуации и сообщил о том, что сейчас выявляется круг общения заболевшего. У всех, кто находился с ним в контакте, будут взяты анализы.

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ИСТОЧНИК KP.RU