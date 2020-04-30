2020-04-30T12:06:55+03:00
Происшествия

Где в Кузбассе был самый сильный ветер

Ураган пронесся по области 29 апреля
Екатерина РОМАНОВА
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Где в Кузбассе был самый сильный ветерГде в Кузбассе был самый сильный ветерФото: Екатерина РОМАНОВА
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В среду во второй половине дня в Кузбассе было очень ветрено. Здесь поднялся штормовой ветер. Мы расскажем вам, в каких территориях его скорость была максимальной.

По данным областного гидрометцентра, на территории всего Кузбасса 29 апреля зафиксирован штормовой ветер. Но если на юге региона скорость ветра в среднем достигала 20-24 метров в секунду, то в центральной и северной части Кузбасса он дул намного сильнее.

Так, самая высокая скорость ветра была зафиксирована в Мариинске - здесь она достигала 27 метров в секунду. Немного слабее ветер был в Тяжине - 26 метров в секунду. В Кемерове скорость ветра достигала 25 метров в секунду, а в Юрге - 24. В Новокузнецке и Мариинске синоптики зарегистрировали порывы ветра в 20 метров в секунду.

Отметим также, что штормовой ветер повалил 27 деревьев. Травмы получили два человека, также ветками, деревьями и осколками шифера повредило восемь автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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