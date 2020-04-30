2020-04-30T12:10:08+03:00
Происшествия

В Кемерове заместителя прокурора обвиняют в попытке мошенничества на миллион рублей

В отношении него возбуждено уголовное дело
Ирина АВТУШКО
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В Кемерове заместителя прокурора обвиняют в попытке мошенничества на миллион рублейВ Кемерове заместителя прокурора обвиняют в попытке мошенничества на миллион рублейФото: Олег ЗОЛОТО
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В Кемерове Следственным комитетом возбуждено уголовное дело в отношении зампрокурора Заводского района города Кемерово. 50-летнего мужчину подозревают в попытке совершить мошенничество на один миллион рублей.

По версии следователей, в период с декабря 2019 года подозреваемый предложил своей знакомой, находящейся в федеральном розыске, за вознаграждение в миллион рублей помочь избежать уголовной ответственности.

- Необходимо отметить, что в тот момент женщина находилась за пределами Российской Федерации, он убедил ее, что сможет решить вопрос, чтобы ее не объявляли в международный розыск, - сообщили в СУ СК России по Кемеровской области.

Обо всем узнали сотрудники ФСБ, и после получения денег от посредника женщины заместитель прокурора был задержан.

Материалы о преступной деятельности прокурорского работника были переданы в следственные органы. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Также решается вопрос об избрании меры пресечения.

- В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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