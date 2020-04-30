2020-04-30T12:44:37+03:00
Коронавирус Covid-19

В Кузбассе заработала шестая лаборатория для тестирования на COVID-19

Она создана на базе Междуреченской городской больницы
Мария КОЛОСОВА
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В Кузбассе заработала шестая лаборатория для тестирования на COVID-19. Фото: Пресс-служба АПКВ Кузбассе заработала шестая лаборатория для тестирования на COVID-19. Фото: Пресс-служба АПК
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Шестую лабораторию по выявлению коронавируса создали в Кузбассе. Она начала работать на базе городской больницы Междуреченска.

- Мы принимаем комплекс разносторонних мер, чтобы сдержать распространение коронавируса. Один из важных компонентов противодействия болезни - качественное и своевременное тестирование. В Кузбассе уже открыты шесть государственных лабораторий, которые могут проводить около 1500 лабораторных исследований в сутки. Будем и в дальнейшем наращивать мощности, поддерживать сотрудников лабораторий дополнительными выплатами, - сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Работать в междуреченской лаборатории будут три врача и два фельдшера, все они прошли инструктаж и имеют необходимую квалификацию. На старте работы лаборатория исследует 70 проб за смену.

- Кроме анализа на COVID-19 наши специалисты будут продолжать исследование клещей и донорской крови, а также выполнять множество других клинических исследований. Поэтому нагрузка на коллектив ложится очень большая. Лаборатория будет обслуживать шесть городов юга Кузбасса: Киселевск, Калтан, Междуреченск, Мыски, Осинники, Таштагол, - сообщила заведующая лабораторией Евгения Ковригина.

Таким образом, сегодня тесты на коронавирус в Кузбассе проводят уже шесть лабораторий: специализированная лаборатория на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» и пять лабораторий на базах государственных медицинских учреждений: две в Кемерове и по одной в Новокузнецке, Ленинске-Кузнецком и Междуреченске. Для жителей анализы проводятся бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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