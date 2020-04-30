2020-04-30T12:39:22+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Сбербанк запускает мобильное приложение для покупки и продажи авто

С помощью маркетплейса СберАвто можно будет выбрать и проверить автомобиль, оформить страховку и организовать ее доставку в любой город
Яков КРЫМСКИЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сбербанк запускает для жителей Кузбасса и других регионов страны маркетплейс СберАвто. Это многофункциональное мобильное приложение для поиска, купли и продажи новых и подержанных автомобилей у физических и юридических лиц, а также для оформления автокредита и страхования машин.

Особенностью сервиса является то, что все действия по приобретению автомобиля он позволяет сделать дистанционно, что сегодня особенно актуально. Сделки на площадке будут безопасными, так как доступ к приложению получат только проверенные дилеры, в Сбербанк обеспечит юридическое сопровождение и защиту сделки, а персональный онлайн-консьерж поможет выбрать авто, договориться с дилером и подготовить документы.

Специалисты отмечают, что новый сервис оградит клиентов от целого ряда проблем, в числе которых - непрозрачное ценообразование, утомительные переговоры, недобросовестные продавцы и «серые» дилеры. Для клиентов сервиса в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах (в пределах одного города) будет доступна доставка автомобиля «до двери».

Скачать приложение, а также узнать более подробную информацию о его функциональных особенностях и ключевых преимуществах можно на официальном сайте сервиса: www.sberauto.com.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.

Партнерский материал.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сергей Цивилев открыл в КемГУ центр поддержки по выдаче электронных пропусков
Банк УРАЛСИБ запустил ипотеку с господдержкой со ставкой 6,5 процента
Полиция обеспечивает контроль за передвижением транспорта на границе Кузбасса с другими регионами
Сбербанк запускает мобильное приложение для покупки и продажи авто
В Кузбассе заработала шестая лаборатория для тестирования на COVID-19
В Кемерове заместителя прокурора обвиняют в попытке мошенничества на миллион рублей
Где в Кузбассе был самый сильный ветер
Глава Осинников рассказал подробности о первом заболевшем коронавирусом
В Новокузнецке интернет-клуб работал без оглядки на коронавирус
Сиди дома: приехавших на Алтай кузбассовцев посадят на карантин на 14 дней
Какой город Кузбасса лидирует по заболеваемости коронавирусом на 30 апреля
Сергей Цивилев проверил готовность СНТ Кузбасса к дачному сезону
Начальник главного управления по работе со СМИ губернатора Кузбасса ушел в отставку
В Кузбассе пошла на спад заболеваемость ОРВИ
В каком кузбасском городе выявлен первый случай заражения коронавирусом на 30 апреля
Число находящихся на строгой изоляции кузбассовцев превысило 11 тысяч
Из кузбасских больниц выписались семь пациентов, выздоровевших после коронавируса
Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на 30 апреля достигло 128 человек
Частные перевозчики Новокузнецка устроили забастовку
На автомобиль ДПС в Кемерове из-за штормового ветра упало дерево
Два человека, восемь машин и частный дом пострадали в Кузбассе из-за ураганного ветра
Кузбассовцев пугают фейком про пропитанные наркотиком медицинские маски