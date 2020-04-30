Сбербанк запускает мобильное приложение для покупки и продажи авто

30 Апр 2020 2020-04-30T12:39:22+03:00

С помощью маркетплейса СберАвто можно будет выбрать и проверить автомобиль, оформить страховку и организовать ее доставку в любой город

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Сбербанк запускает для жителей Кузбасса и других регионов страны маркетплейс СберАвто. Это многофункциональное мобильное приложение для поиска, купли и продажи новых и подержанных автомобилей у физических и юридических лиц, а также для оформления автокредита и страхования машин.

Особенностью сервиса является то, что все действия по приобретению автомобиля он позволяет сделать дистанционно, что сегодня особенно актуально. Сделки на площадке будут безопасными, так как доступ к приложению получат только проверенные дилеры, в Сбербанк обеспечит юридическое сопровождение и защиту сделки, а персональный онлайн-консьерж поможет выбрать авто, договориться с дилером и подготовить документы.

Специалисты отмечают, что новый сервис оградит клиентов от целого ряда проблем, в числе которых - непрозрачное ценообразование, утомительные переговоры, недобросовестные продавцы и «серые» дилеры. Для клиентов сервиса в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах (в пределах одного города) будет доступна доставка автомобиля «до двери».

Скачать приложение, а также узнать более подробную информацию о его функциональных особенностях и ключевых преимуществах можно на официальном сайте сервиса: www.sberauto.com.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.

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