В Кемерове продлили ремонт на улице Мичурина до 7 мая
Центр организации дорожного движения сообщает, что улица Мичурина остается перекрытой до 7 мая. Это связано со строительно-монтажными работами.
В Кемерове продолжаются строительно-монтажные работы на пересечении проспекта Советского и улицы Мичурина с перекрытием всей проезжей части улицы Мичурина на участке от проспекта Советского в сторону улицы Васильева, которые продлятся до 7 мая.
- С 8 мая на указанном участке работы продолжатся, сквозное движение по улице Мичурина будет открыто, но с сужением крайней правой полосы перед проспектом Советским на 0,5 метра до 25 июня, - сообщили в администрации города.
ИСТОЧНИК KP.RU