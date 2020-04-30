2020-04-30T15:31:08+03:00
Общество

В Кемерове продлили ремонт на улице Мичурина до 7 мая

Об этом сообщает Центр организации дорожного движения
Мария КОЛОСОВА
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В Кемерове продлили ремонт на улице Мичурина до 7 маяВ Кемерове продлили ремонт на улице Мичурина до 7 маяФото: Екатерина РОМАНОВА
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Центр организации дорожного движения сообщает, что улица Мичурина остается перекрытой до 7 мая. Это связано со строительно-монтажными работами.

В Кемерове продолжаются строительно-монтажные работы на пересечении проспекта Советского и улицы Мичурина с перекрытием всей проезжей части улицы Мичурина на участке от проспекта Советского в сторону улицы Васильева, которые продлятся до 7 мая.

- С 8 мая на указанном участке работы продолжатся, сквозное движение по улице Мичурина будет открыто, но с сужением крайней правой полосы перед проспектом Советским на 0,5 метра до 25 июня, - сообщили в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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