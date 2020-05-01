Вода в Томи в Новокузнецке поднялась на метр

1 Май 2020 2020-05-01T06:11:37+03:00

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Считанные сантиметры остаются до опасного уровня воды в реке в районе Новокузнецка. Из-за этого перекрыта дорога на Карлык.

Вода в Томи продолжает прибывать. Так, в Новокузнецке меньше чем за сутки ее уровень поднялся на 103 сантиметра и сейчас составляет 623 сантиметра. До опасного уровня всего 7 сантиметров. Такие данные приводит Кемеровский гидрометцентр. А Единая дежурная диспетчерская служба отмечает, что из-за повышения уровня воды временно перекрыта дорога на Карлык за «Домом рыбака». Жителей убедительно просят отказаться от поездок.

В Кемеровском гидрометцентре также отметили, что на реке Кие в Мариинске также отмечен рост уровня воды. Он повысился на 18 сантиметров, и сейчас до опасного уровня остается 83 сантиметра.

ИСТОЧНИК KP.RU