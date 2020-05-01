2020-05-01T06:11:37+03:00
Общество

Вода в Томи в Новокузнецке поднялась на метр

До опасного уровня осталось совсем немного
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Вода в Томи в Новокузнецке поднялась на метр. ФОТО: кадр видео камер наблюдения УЗНТ города НовокузнецкаВода в Томи в Новокузнецке поднялась на метр. ФОТО: кадр видео камер наблюдения УЗНТ города Новокузнецка
Изменить размер текста:

Считанные сантиметры остаются до опасного уровня воды в реке в районе Новокузнецка. Из-за этого перекрыта дорога на Карлык.

Вода в Томи продолжает прибывать. Так, в Новокузнецке меньше чем за сутки ее уровень поднялся на 103 сантиметра и сейчас составляет 623 сантиметра. До опасного уровня всего 7 сантиметров. Такие данные приводит Кемеровский гидрометцентр. А Единая дежурная диспетчерская служба отмечает, что из-за повышения уровня воды временно перекрыта дорога на Карлык за «Домом рыбака». Жителей убедительно просят отказаться от поездок.

В Кемеровском гидрометцентре также отметили, что на реке Кие в Мариинске также отмечен рост уровня воды. Он повысился на 18 сантиметров, и сейчас до опасного уровня остается 83 сантиметра.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24