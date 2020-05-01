Сергей Цивилев поздравил кузбассовцев с Первомаем

1 Май 2020 2020-05-01T07:06:17+03:00

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Губернатор Кузбасса поздравил жителей Кузбасса с прекрасным праздником – 1 Мая, днем весны и труда.

С Первомаем Сергей Цивилев поздравил жителей Кузбасса через социальные сети. Глава региона отметил, что праздник 1 Мая – это символ обновления и тепла, благодарности людям труда за их профессионализм.

- Мы встречаем весну в особых условиях. Не будет привычных праздничных мероприятий, поездок шумными компаниями на природу. Вместо этого давайте позвоним сегодня нашим родителям, бабушкам и дедушкам, которые трудились долгие годы и поздравим их, - отметил Сергей Цивилев.

Также губернатор обратился к тем, кто сейчас, в условиях сложной ситуации по коронавирусу, продолжает трудиться. Это врачи и все работники здравоохранения, волонтеры и промышленники, которые сумели быстро перестроиться и теперь работают на медицину, а также все жители региона, чей труд всегда ценен.

- Кузбассовцы — люди трудолюбивые, а еще сильные и ответственные, поэтому со всеми сложностями мы обязательно справимся, - отметил Сергей Цивилев. - Желаю вам теплых весенних дней, благополучия и здоровья!

ИСТОЧНИК KP.RU