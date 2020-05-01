Клещи покусали 3000 кузбассовцев в апреле

1 Май 2020 2020-05-01T08:10:09+03:00

Это почти в три раза больше, чем за тот же период в 2019 году

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Ранняя и жаркая весна заставила раньше проснуться клещей. Жители Кузбасса все чаще обращаются в травмпункты региона из-за присосавшихся клещей.

Кузбасс является эндемичной территорией по клещевому энцефалиту, то есть именно здесь распространены клещи-носители заболевания. Из-за раннего тепла в Кузбассе они стали активными намного раньше, и уже на 29 апреля в медицинские организации области обратились 2900 человек с жалобой на присасывание клещей. 809 из них – дети и подростки в возрасте до 18 лет.

К слову, в 2019 году за аналогичный период было зарегистрировано всего 1045 случаев, что в 2,7 раза меньше, чем в 2020-ом.

Жители региона могут узнать, как обезопасить себя от клещевого энцефалика, какие методы специфической и неспецифической профилактики существуют. Для этого Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области с 1 по 15 мая проводит «горячую линию».

Вопросы по неспецифической и специфической профилактике клещевого энцефалита можно задать по телефонам: 8 (3842) -36-68-46, 8 (3842) -36-78-56, 36-73-18. Звонки принимаются с 9:00 до 12:30 и с 13:30 до 17:00 с понедельника по пятницу в рабочие дни. Также можно обратиться по телефону 8(3842) -64-11-12 -с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 с понедельника по пятницу в рабочие дни.

Единый консультационный центр по телефону 8-800-555-49-43 (круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU