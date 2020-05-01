Рецидивист с ножом отобрал пакет с продуктами у кемеровчанки

1 Май 2020 2020-05-01T09:09:51+03:00

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Пожилая кемеровчанка стала жертвой рецидивиста. С ножом в руках он отобрал у пенсионерки пакет с продуктами.

75-летняя жительницы областного центра возвращалась из магазина домой. Она уже зашла в свой подъезд, когда к ней подбежал незнакомый немолодой мужчина с ножом в руках. Незнакомец стал угрожать женщине и отобрал у нее пакет с продуктами. Пенсионерке не оставалась ничего иного, как отдать ему вещи, а когда мужчина скрылся, кемеровчанка обратилась в полицию.

Стражи порядка установили личность налетчика и задержали его. Оказалось, что мужчина уже имеет за плечами судимости. В этот раз он увидел пенсионерку, которая шла с пакетом по улице, и предположил, что у нее могут быть деньги. Мужчина напал на свою жертву и отобрал пакет с продуктами.

- В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статьи, составляет 10 лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU