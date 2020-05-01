Два человека пострадали при пожаре в Кузбассе

1 Май 2020 2020-05-01T11:44:14+03:00

Два человека отравились угарным газом при пожаре в Кузбассе. Инстаграм главы Прокопьевска Андрея Мамаева

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Утром 1 мая в одном из многоквартирных домов Прокопьевска произошел пожар. Чтобы справиться с ним, потребовались слаженные действия 56 человек.

amamaev_prk Два человека отравились угарным газом при пожаре в Кузбассе

Утром 1 мая в доме №11 по улице Ноградской в Прокопьевске начался пожар. Ветреная погода лишь усугубила ситуацию, и пожар, начавшийся в квартире на втором этаже, стал распространяться дальше.

- Эвакуированы 32 человека. Два человека госпитализированы с отравлением угарным газом легкой степени, - сообщил глава города Прокопьевска Андрей Мамаев на своей странице в сети Инстаграм.

Для того, чтобы справиться с огнем, потребовалась слаженная работа 56 человек и 22 единиц техники. Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства и причины возникновения пожара. Со своей стороны глава города пообещал решить вопрос о размещении людей и оказании им необходимой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU