Два человека пострадали при пожаре в Кузбассе
Утром 1 мая в одном из многоквартирных домов Прокопьевска произошел пожар. Чтобы справиться с ним, потребовались слаженные действия 56 человек.
Утром 1 мая в доме №11 по улице Ноградской в Прокопьевске начался пожар. Ветреная погода лишь усугубила ситуацию, и пожар, начавшийся в квартире на втором этаже, стал распространяться дальше.
- Эвакуированы 32 человека. Два человека госпитализированы с отравлением угарным газом легкой степени, - сообщил глава города Прокопьевска Андрей Мамаев на своей странице в сети Инстаграм.
Для того, чтобы справиться с огнем, потребовалась слаженная работа 56 человек и 22 единиц техники. Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства и причины возникновения пожара. Со своей стороны глава города пообещал решить вопрос о размещении людей и оказании им необходимой помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU