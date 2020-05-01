2020-05-01T12:26:16+03:00
Общество

Сильный ветер и опасность пожаров ожидаются 2 мая

Синоптики дали прогноз погоды на субботу
Екатерина РОМАНОВА
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Сильный ветер и опасность пожаров ожидаются 2 маяСильный ветер и опасность пожаров ожидаются 2 маяФото: Евгения ГУСЕВА
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Второй день мая будет относительно теплым, но при этом дождливым и ветреным. Кроме того, специалисты гидрометцентра прогнозируют высокую пожароопасность. В такую погоду лучше оставаться дома.

В ночь на субботу, 2 мая, столбики термометров будут держаться в пределах четырех-девяти градусов тепла, однако при прояснении местами возможно до -2. В Кемерове температура воздуха составит +6…+8 градусов. Ночью на территории региона ожидаются умеренные дожди, а порывы юго-западного с переходом на западный ветра могут достигать 15-20 метров в секунду.

Днем ветер по-прежнему будет сильным и порывистым, а вот воздух прогреется до +16…+21 градусов. В Кемерове температура воздуха не превысит +18 градусов. В отдельных районах пройдут небольшие дожди, а вот по северу региона они могут быть умеренными.

Специалисты Кемеровского гидрометцентра предупреждают жителей региона о высокой пожароопасности в Кузбассе. Воздержитесь от разжигания костров, пикников с шашлыками на природе и прочего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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