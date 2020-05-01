Акция «Георгиевская ленточка» стартовала в Кузбассе
В Кузбассе стартовала акция «Георгиевская ленточка». Все желающие могут получить их бесплатно.
О старте акции на своих страницах в социальных сетях сообщили главы кузбасских городов. Так, в Кемерове и Новокузнецке символ победы – Георгиевскую ленточку – можно получить в сетевых супермаркетах, на предприятиях, автозаправочных станциях.
Однако в этом году акция «Георгиевская ленточка» проходит в непривычном формате. Если в прежние годы получить ленточку можно было из рук волонтеров, то сейчас, в связи с ситуацией с коронавирусом, это невозможно. Поэтому символ победы распространяется бесконтактно – на специальных стойках, установленных в магазинах, на предприятиях и заправочных станциях.
- Цвета ленты – черный и оранжевый – означают «дым и пламень» и являются знаком личной доблести российских воинов на поле боя. Цель акции - сохранить память и гордость за Победу наших дедов, дать почувствовать кемеровчанам причастность к общей памяти, - отметил глава Кемерова Илья Середюк на своей странице в соцсетях
ИСТОЧНИК KP.RU