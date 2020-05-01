Акция «Георгиевская ленточка» стартовала в Кузбассе

1 Май 2020 2020-05-01T14:06:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кузбассе стартовала акция «Георгиевская ленточка». Все желающие могут получить их бесплатно.

О старте акции на своих страницах в социальных сетях сообщили главы кузбасских городов. Так, в Кемерове и Новокузнецке символ победы – Георгиевскую ленточку – можно получить в сетевых супермаркетах, на предприятиях, автозаправочных станциях.

Однако в этом году акция «Георгиевская ленточка» проходит в непривычном формате. Если в прежние годы получить ленточку можно было из рук волонтеров, то сейчас, в связи с ситуацией с коронавирусом, это невозможно. Поэтому символ победы распространяется бесконтактно – на специальных стойках, установленных в магазинах, на предприятиях и заправочных станциях.

- Цвета ленты – черный и оранжевый – означают «дым и пламень» и являются знаком личной доблести российских воинов на поле боя. Цель акции - сохранить память и гордость за Победу наших дедов, дать почувствовать кемеровчанам причастность к общей памяти, - отметил глава Кемерова Илья Середюк на своей странице в соцсетях

ИСТОЧНИК KP.RU