81-летнего мужчину в шлепанцах разыскивают в Кузбассе
В Ленинске-Кузнецком разыскивают 81-летнего мужчину. Пока известно лишь то, что в последний раз его видели 30 апреля
Родные и близкие, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», сотрудники полиции разыскивают 81-летнего жителя Ленинска-Кузнецкого. Сергей Баев, как отмечают волонтеры, нуждается в медицинской помощи. Известно, что мужчина ушел из дома в неизвестном направлении 30 апреля. С тех пор он не выходил на связь, а его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 162 сантиметра, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серые.
Был одет: светло-бежевая куртка, черное трико, черные шлепанцы, черная кепка.
Если вы готовы присоединиться к поиску ил располагаете информацией о возможном местонахождении пропавшего, сообщите об этом родным и близким, волонтерам поисково-спасательного отряда или сотрудникам полиции.
Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU