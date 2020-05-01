81-летнего мужчину в шлепанцах разыскивают в Кузбассе

1 Май 2020 2020-05-01T14:51:34+03:00

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В Ленинске-Кузнецком разыскивают 81-летнего мужчину. Пока известно лишь то, что в последний раз его видели 30 апреля

Родные и близкие, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», сотрудники полиции разыскивают 81-летнего жителя Ленинска-Кузнецкого. Сергей Баев, как отмечают волонтеры, нуждается в медицинской помощи. Известно, что мужчина ушел из дома в неизвестном направлении 30 апреля. С тех пор он не выходил на связь, а его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 162 сантиметра, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серые.

Был одет: светло-бежевая куртка, черное трико, черные шлепанцы, черная кепка.

Если вы готовы присоединиться к поиску ил располагаете информацией о возможном местонахождении пропавшего, сообщите об этом родным и близким, волонтерам поисково-спасательного отряда или сотрудникам полиции.

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU