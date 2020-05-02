2020-05-02T04:15:25+03:00
Происшествия

Кареглазую женщину в сланцах разыскивают в Новокузнецке

Наталья Янковская пропала 21 апреля
Екатерина РОМАНОВА
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Кареглазую женщину в сланцах разыскивают в Новокузнецке. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"Кареглазую женщину в сланцах разыскивают в Новокузнецке. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"
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Кареглазую женщину разыскивают в Новокузнецке на протяжении нескольких дней. Родные и близкие Натальи Янковской обеспокоены ее пропажей.

Родные и близкие, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», сотрудники полиции разыскивают 41-летнюю Наталью Янковскую. На данный момент известно, что женщина ушла из дома 21 апреля, и с тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

Приметы пропавшей: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные с проседью, глаза карие.

В день исчезновения была одета в коричневый пиджак, коричневые брюки и синие сланцы.

Если вы готовы присоединиться к приискам или владеете информацией о местонахождении пропавшей, сообщите об этом волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», родным и близким или сотрудникам полиции.

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112/

ИСТОЧНИК KP.RU

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