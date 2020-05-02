2020-05-02T08:06:41+03:00
Общество

Заключенные из Кузбасса выпустили журнал тиражом в 10 экземпляров

Его авторы находятся в местах лишения свободы
Екатерина РОМАНОВА
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Новый журнал тиражом в 10 экземпляров выпустили в Кузбассе. ФОТО: пресс-служба ГУФСИН России по Кемеровской области.Новый журнал тиражом в 10 экземпляров выпустили в Кузбассе. ФОТО: пресс-служба ГУФСИН России по Кемеровской области.
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Журнал с необычным контентом начали издавать в Кузбассе. Его авторы – заключенные колоний, а на страницах издания публикуются не только новости из жизни за решеткой, но и правовая информация.

Пробный тираж цветного издания составил всего 10 экземпляров, однако в будущем планируют увеличить тираж. Выходить же журнал «БлИК» будет ежеквартально. На страницах журнала – яркие и интересные события из жизни колонии, правовая информация, гороскопы, заметки, творческие зарисовки, спортивные достижения и поздравления.

- В первом номере заявлены рубрики: «Школа подготовки к освобождению», «Производство колонии», «Кружковая деятельность», «Дни открытых дверей», «Страничка здоровья», «Юмор и кроссворды», «Итоги квартала», «К юбилею Великой Победы» и другие, - сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Кемеровской области. - Уже в следующем выпуске планируется увеличение объёма информации, чтобы максимально заинтересовать читателя.

Издание будет распространятся по отрядам, займет достойное место на полке в библиотеке учреждения и комнате отдыха в помещении, где проводятся длительные свидания. Администрация колонии уверена: творчество идет на пользу заключенным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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