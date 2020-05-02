В кузбасских реках снижается уровень воды

2 Май 2020 2020-05-02T06:19:44+03:00

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Ситуация с паводком в Кузбассе находится под контролем. Уровень воды в реках не достиг критических отметок и даже снизился.

Так, если 1 мая до критического уровня воды в Томи в районе Новокузнецка оставалось всего семь сантиметров, то на утро 2 мая они снизился на несколько десятков сантиметров. Сейчас до критического уровня (6,3 метра) остается 56 сантиметров. Осиновом Плесе до опасной отметки – 30 сантиметров, а в Крапивинском – 83.

Ближе всего к критическому уровню приблизилась река Кия в районе Мариинска – здесь осталось всего 24 сантиметра до максимальной отметки. На остальных реках до уровня, при котором начнется подтопление – от одного до четырех метров.

ИСТОЧНИК KP.RU