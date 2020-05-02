2020-05-02T06:46:29+03:00
Общество

Больше миллиона цветов высадят в Новокузнецке

Часть из них образуют цифру 75
Екатерина РОМАНОВА
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Больше миллиона цветов высадят в НовокузнецкеБольше миллиона цветов высадят в НовокузнецкеФото: Екатерина РОМАНОВА
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В скором времени больше миллиона цветов украсят улицы Новокузнецка. Часть из них раскрасит Бульвар Героев накануне Дня Победы.

На клумбах новокузнецких улиц уже вовсю цветут тюльпаны, а совсем скоро специалисты приступят к основной работе по оформлению улиц. Одним из первых изменится Бульвар Героев. Здесь установят 60 вазонов с сальвией, разноцветными петуниями, бархатцами. Возле Вечного огня три тысячи бегоний и более тысячи цинерарий образуют цифру 75 – в честь юбилея Победы.

- Обычно массовая посадка в грунт начинается в конце мая и продолжается более месяца. Но в этом году в связи с благоприятными погодными условиями работы по озеленению начнутся раньше, - отметил мэр Сергей Кузнецов.

В общей сложности в Новокузнецке будет высажено более миллиона цветов. Среди них георгины, петунии, бархатцы, канны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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