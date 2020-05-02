2 Май 2020 2020-05-02T08:32:47+03:00

Жительница Кузбасса получила в подарок деньги и тут же лишилась их Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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41-летняя жительница Анжеро-Судженского решила справить день рождения. Она и не предположить не могла, что праздник закончится в полиции.

Жительница города Анжеро-Судженск устроила застолье в честь своего 41-го дня рождения. К ней пришли в гости, звучали поздравительные тосты, вручались подарки. Приятели подарили женщине деньги 6000 рублей, и она во время празднования спрятала их в ящик комода.

Среди гостей оказался 34-летний мужчина, у которого ранее была судимость. Он заметил, куда именинница спрятала деньги, а потом, когда никто не видел, похитил их. Наличные мужчина потратил на алкоголь. А именинница, как только заметила пропажу подарка, тут же обратилась в полицию.

Стражи порядка вскоре установили личность похитителя денег и задержали его. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о краже. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, житель Анжеро-Судженского может лишиться свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU