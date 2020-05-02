Назван срок открытия детсада в Междуреченске после капремонта

2 Май 2020 2020-05-02T12:39:26+03:00

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Детский сад «Незабудка» в Междуреченске, где сейчас идет ремонт, в августе примет воспитанников. А вот запись в группы начнется уже в конце мая.

Во время рабочей поездки в Междуреченск губернатор Кузбасса Сергей Цивилев побывал в детском саду «Незабудка», где сейчас идет капитальный ремонт. Сейчас здесь уже отремонтирован второй этаж, а на первом ведутся отделочные работы. После ремонта в детском саду обустроят игровую комнату с конструкторами разных уровней сложности. Здесь педагоги будут знакомить детей с цифровыми технологиями, а также основами робототехники.

- Детский сад будет отличный: современный, светлый, уютный, соответствующий самым последним требованиям. Создаются все условия, чтобы детям здесь было комфортно, безопасно и интересно. Думаю, дети будут ходить сюда с удовольствием, – отметил Сергей Цивилев.

В капитальный ремонт детского сада вложено 75,8 миллиона рублей, а его открытие приурочат ко Дню шахтера, 30 августа. А вот запись в детсад начнется уже 25 мая.

-Строительные и ремонтные работы в Кузбассе не прекращаются несмотря на все серьезные вызовы. Мы не остановили ни одну значимую для региона стройку! Строительная отрасль остается одним из драйверов развития Кузбасса, поддерживает нашу экономику в условиях ограничительных мер из-за COVID-19, – подчеркнул губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU