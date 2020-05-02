2020-05-02T12:39:26+03:00
Общество

Назван срок открытия детсада в Междуреченске после капремонта

О ходе ремонта рассказал губернатор Сергей Цивилев
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Назван срок открытия детсада в Междуреченске после капремонта. ФОТО: пресс-служба АПКНазван срок открытия детсада в Междуреченске после капремонта. ФОТО: пресс-служба АПК
Изменить размер текста:

Детский сад «Незабудка» в Междуреченске, где сейчас идет ремонт, в августе примет воспитанников. А вот запись в группы начнется уже в конце мая.

Во время рабочей поездки в Междуреченск губернатор Кузбасса Сергей Цивилев побывал в детском саду «Незабудка», где сейчас идет капитальный ремонт. Сейчас здесь уже отремонтирован второй этаж, а на первом ведутся отделочные работы. После ремонта в детском саду обустроят игровую комнату с конструкторами разных уровней сложности. Здесь педагоги будут знакомить детей с цифровыми технологиями, а также основами робототехники.

- Детский сад будет отличный: современный, светлый, уютный, соответствующий самым последним требованиям. Создаются все условия, чтобы детям здесь было комфортно, безопасно и интересно. Думаю, дети будут ходить сюда с удовольствием, – отметил Сергей Цивилев.

В капитальный ремонт детского сада вложено 75,8 миллиона рублей, а его открытие приурочат ко Дню шахтера, 30 августа. А вот запись в детсад начнется уже 25 мая.

-Строительные и ремонтные работы в Кузбассе не прекращаются несмотря на все серьезные вызовы. Мы не остановили ни одну значимую для региона стройку! Строительная отрасль остается одним из драйверов развития Кузбасса, поддерживает нашу экономику в условиях ограничительных мер из-за COVID-19, – подчеркнул губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из-за больного коронавирусом в Кузбассе закрыли отделение больницы
Назван срок открытия детсада в Междуреченске после капремонта
Бесплатный проезд для пенсионеров отменили в Кузбассе
Резко выросло число заболевших коронавирусом детей в Кузбассе
Бортпроводница из Кузбасса заболела коронавирусом
Жительница Кузбасса получила в подарок деньги и тут же лишилась их
В двух кузбасских городах 2 мая впервые выявили коронавирус
Еще двое кузбассовцев вылечились от коронавируса на 2 мая
Число заболевших коронавирусом в Кузбассе достигло 153 человек
Больше миллиона цветов высадят в Новокузнецке
В кузбасских реках снижается уровень воды
Заключенные из Кузбасса выпустили журнал тиражом в 10 экземпляров
Сиди дома: полиция проводит рейды по выявлению гуляющих кузбассовцев
Кареглазую женщину в сланцах разыскивают в Новокузнецке
В Кузбассе меньше всего заболевших коронавирусом на 100 000 человек в Сибири
81-летнего мужчину в шлепанцах разыскивают в Кузбассе
Акция «Георгиевская ленточка» стартовала в Кузбассе
11 жителей кузбасского поселка заболели коронавирусом
Сильный ветер и опасность пожаров ожидаются 2 мая
Два человека пострадали при пожаре в Кузбассе
Рецидивист с ножом отобрал пакет с продуктами у кемеровчанки
Электронные пропуска начали выдавать в Кузбассе
Клещи покусали 3000 кузбассовцев в апреле
Сергей Цивилев поздравил кузбассовцев с Первомаем
Вода в Томи в Новокузнецке поднялась на метр
Дети врачей кемеровских поликлиник в благодарность волонтерам передали мыло ручной работы
«Это вынужденная мера»: Сергей Цивилев рассказал о необходимости внедрения электронных пропусков