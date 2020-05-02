2020-05-02T14:47:02+03:00
Общество

От -2 до +17 обещают синоптики в воскресенье в Кузбассе

Кемеровский гидрометцентр дал прогноз погоды на 3 мая
Екатерина РОМАНОВА
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От -2 до +17 обещают синоптики в воскресенье в КузбассеОт -2 до +17 обещают синоптики в воскресенье в КузбассеФото: Екатерина РОМАНОВА
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В первые майские дни кузбассовцы могу наслаждаться долгими выходными. Но, несмотря на то, что на улице тепло и лишь местами возможны небольшие дожди, жителям региона все-таки лучше оставаться дома.

Ночью с субботы на воскресенье в Кузбассе ожидается +2…+7 градусов, однако местами столбики термометров могут опуститься и до -2 градусов. Синоптики прогнозируют переменную облачность, возможен дождь. А вот в Кемерове существенных осадков не ожидается ни ночью, ни днем.. Ночью уличные термометры будут показывать от двух до четырех градусов тепла, а днем поднимутся до отметок в +20 градусов.

На остальной же территории региона разбег дневной температуры возможен от 16 до 21 градуса тепла. Местами пройдут небольшие дожди.

Отметим также, что до 5 мая в регионе сохраняется высокая пожароопасность. При этом выше всего она в Беловском и Новокузнецком районах – пятого класса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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