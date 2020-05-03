2020-05-03T04:37:31+03:00
Происшествия

Две 12-летние девочки пропали в Новокузнецке

Подростков разыскивают с 30 апреля
Екатерина РОМАНОВА
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Две 12-летние девочки пропали в Новокузнецке. ФОТО: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"Две 12-летние девочки пропали в Новокузнецке. ФОТО: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"
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В Новокузнецке идет поиск двух 12-летних девочек. Обе они пропали в последний апрельский день.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» разыскивают двух 12-летних подруг, Яну Новикову и Дарью Вашукевич. В последний раз девочек видели 30 апреля, а потом они ушли в неизвестном направлении и перестали выходить на связь.

Приметы:

Яна Новикова: рост 160 сантиметров, среднего телосложения, волосы светло-русые с рыжим оттенком, глаза серо-голубые.

В день исчезновения была одета в красную трикотажную кофту, черные брюки, светло-серые кроссовки.

Дарья Вашукевич: рост 160 сантиметров, среднего телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые.

В день исчезновения была одета в серо-бежевую майку, синие джинсы, кеды с разноцветными шнурками.

Если вам известно местонахождение девочек или вы готовы присоединиться к поискам, сообщите об этом волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» или в отдел полиции.

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52

ИСТОЧНИК KP.RU

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