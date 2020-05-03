Жительница Кузбасса доверилась не тому человеку и лишилась сбережений

3 Май 2020 2020-05-03T05:11:37+03:00

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У 29-летней жительницы Киселевска до недавнего времени были сбережения. Хранила она их на счете в банке, но даже эта мера не спасла ее от грабителей.

Услышав телефонный звонок, 29-летняя жительница Киселевска взяла трубку. На другогом конце провода находился сотрудник банка, и он сообщил о том, что только что служба безопасности зафиксировала попытку несанкционированного списания денежных средств со счетов горожанки. Так как сумма сбережений была довольно серьезная, женщина заволновалась. А сотрудник службы безопасности все говорил и говорил, объясняя, как обезопасить сбережения. Для этого он предлагал перевести деньги на специальный безопасный счет. И киселевчанка сделала все, как он велел.

В первые минуты, когда со счета списались 120 тысяч рублей, жительница Кузбасса не волновалась, и лишь позже она поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию. Сейчас стражи порядка разыскивают преступника. За мошенничество он может лишиться свободы на срок до пяти лет.

- Сотрудники полиции призывают граждан быть бдительными и ни под какими предлогами не совершать операции со счетами по просьбе сторонних лиц, кем бы они ни представлялись, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. - Реквизиты банковской карты являются конфиденциальной информацией ее владельца, как и уведомления банка с паролями, необходимыми для подтверждения той или иной операции. Такие сведения не подлежат передаче третьим лицам, которая может повлечь несанкционированное списание средств с банковского счета.

ИСТОЧНИК KP.RU