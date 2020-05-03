2020-05-03T06:04:42+03:00
Общество

В Кузбасском заповеднике после реабилитации на волю выпущены косули

Сразу трое животных смогло вернуться в природу
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
В Кузбасском заповеднике после реабилитации на волю выпущены косули. Фото: "Кузнецкий Алатау"В Кузбасском заповеднике после реабилитации на волю выпущены косули. Фото: "Кузнецкий Алатау"
Изменить размер текста:

В заповеднике «Кузнецкий Алатау» в дикую природу выпустили трех косуль. Животные проходили здесь реабилитацию.

Как рассказали сотрудники заповедника, косули поступили в местный Центр реабилитации в конце февраля – начале марта из разных районов: с Поднебесных Зубьев, ГРЭСа и Междуреченска. А междуреченская косуля – это как раз та, что застряла в заборе детского сада и стала известной на всю страну.

-Все косули прошли через лечение, их неоднократно осматривали ветеринары. К счастью, ни у кого из них не было обнаружено серьезных повреждений. Поэтому, как только в окрестной тайге стало меньше снега, их сразу выпустили в природу. Кроме того, недалеко от места выпуска проходят пути миграций копытных, поэтому мы с уверенностью можем рассчитывать на то, что животные благополучно вернутся на места своих привычных стаций, - сообщили в пресс-службе «Кузнецкого Алатау».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Еще двое кузбассовцев вылечились от коронавируса
У 13 человек в Кузбассе подтвердился коронавирус
В Кузбассе в преддверии летнего сезона изменилось расписание электричек
В Кузбасском заповеднике после реабилитации на волю выпущены косули
Жительница Кузбасса доверилась не тому человеку и лишилась сбережений
Две 12-летние девочки пропали в Новокузнецке
От -2 до +17 обещают синоптики в воскресенье в Кузбассе
Из-за больного коронавирусом в Кузбассе закрыли отделение больницы
Назван срок открытия детсада в Междуреченске после капремонта
Бесплатный проезд для пенсионеров отменили в Кузбассе
Резко выросло число заболевших коронавирусом детей в Кузбассе
Бортпроводница из Кузбасса заболела коронавирусом
Жительница Кузбасса получила в подарок деньги и тут же лишилась их
В двух кузбасских городах 2 мая впервые выявили коронавирус