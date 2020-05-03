В Кузбасском заповеднике после реабилитации на волю выпущены косули

3 Май 2020 2020-05-03T06:04:42+03:00

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В заповеднике «Кузнецкий Алатау» в дикую природу выпустили трех косуль. Животные проходили здесь реабилитацию.

Как рассказали сотрудники заповедника, косули поступили в местный Центр реабилитации в конце февраля – начале марта из разных районов: с Поднебесных Зубьев, ГРЭСа и Междуреченска. А междуреченская косуля – это как раз та, что застряла в заборе детского сада и стала известной на всю страну.

-Все косули прошли через лечение, их неоднократно осматривали ветеринары. К счастью, ни у кого из них не было обнаружено серьезных повреждений. Поэтому, как только в окрестной тайге стало меньше снега, их сразу выпустили в природу. Кроме того, недалеко от места выпуска проходят пути миграций копытных, поэтому мы с уверенностью можем рассчитывать на то, что животные благополучно вернутся на места своих привычных стаций, - сообщили в пресс-службе «Кузнецкого Алатау».

ИСТОЧНИК KP.RU