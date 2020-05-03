В Кузбассе в преддверии летнего сезона изменилось расписание электричек
В Кузбассе с 1 мая изменилось расписание электричек. Об этом сообщает АО «Кузбасс пригород».
В преддверии летнего сезона компания традиционно изменила схемы движения пригородных поездов.
Так, с 1 мая 2020 года восстанавливают движение пригородные поезда в направлениях Белово – Бочаты, Новокузнецк – Мундыбаш, Новокузнецк – Междуреченск-город, Новокузнецк – Томусинская, Новокузнецк – Ерунаково, Кемерово – Шишино, Кемерово – Плотниково, Томск – Тайга.
Кроме того, изменилась периодичность движения пригородных поездов (увеличивается частота курсирования) в направлениях Новокузнецк – Белово, Кемерово – Юрга-2 и Юрга-2 – Тайга.
-«Кузбасс-пригород» просит пассажиров быть внимательными и планировать свои поездки заранее с учетом изменений в расписании движения пригородных поездов, - сообщили в компании.
Подробную информацию о расписании движения электропоездов можно получить в кассах АО «Кузбасс-пригород», в мобильных приложениях «РЖД Пассажирам» и «Кузбасс-пригород», на сайте компании, а также с 8.00 до 20.00 по телефону диспетчера 8-800-700-2501 (звонок бесплатный).
ИСТОЧНИК KP.RU