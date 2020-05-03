3 Май 2020 2020-05-03T06:54:00+03:00

В Кузбассе в преддверии летнего сезона изменилось расписание электричек. Фото: АО "Кузбасс пригород"

По-новому они стали ходить с 1 мая

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В Кузбассе с 1 мая изменилось расписание электричек. Об этом сообщает АО «Кузбасс пригород».

В преддверии летнего сезона компания традиционно изменила схемы движения пригородных поездов.

Так, с 1 мая 2020 года восстанавливают движение пригородные поезда в направлениях Белово – Бочаты, Новокузнецк – Мундыбаш, Новокузнецк – Междуреченск-город, Новокузнецк – Томусинская, Новокузнецк – Ерунаково, Кемерово – Шишино, Кемерово – Плотниково, Томск – Тайга.

Кроме того, изменилась периодичность движения пригородных поездов (увеличивается частота курсирования) в направлениях Новокузнецк – Белово, Кемерово – Юрга-2 и Юрга-2 – Тайга.

-«Кузбасс-пригород» просит пассажиров быть внимательными и планировать свои поездки заранее с учетом изменений в расписании движения пригородных поездов, - сообщили в компании.

Подробную информацию о расписании движения электропоездов можно получить в кассах АО «Кузбасс-пригород», в мобильных приложениях «РЖД Пассажирам» и «Кузбасс-пригород», на сайте компании, а также с 8.00 до 20.00 по телефону диспетчера 8-800-700-2501 (звонок бесплатный).

ИСТОЧНИК KP.RU