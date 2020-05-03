У 13 человек в Кузбассе подтвердился коронавирус
На 3 мая еще у 13 человек подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция». Данные опубликовал оперативный межведомственный штаб области.
Все заболевшие сейчас изолированы и получают необходимое лечение.
- Также двое пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечилось уже двадцать два человека, - сообщили в штабе. - Итого в инфекционных больницах Кузбасса 142 больных коронавирусом.
В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 10062 человека.
ИСТОЧНИК KP.RU
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