3 Май 2020 2020-05-03T07:17:21+03:00

У 13 человек в Кузбассе подтвердился коронавирус Фото: Алексей БУЛАТОВ

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На 3 мая еще у 13 человек подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция». Данные опубликовал оперативный межведомственный штаб области.

Все заболевшие сейчас изолированы и получают необходимое лечение.

- Также двое пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечилось уже двадцать два человека, - сообщили в штабе. - Итого в инфекционных больницах Кузбасса 142 больных коронавирусом.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 10062 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU