2020-05-03T09:13:55+03:00
Общество

Уровень Томи в Кемерове поднялся

Однако в целом по области ситуация на реках стабильная
Мария КОЛОСОВА
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Уровень Томи в Кемерове поднялсяУровень Томи в Кемерове поднялсяФото: Константин НАГОВИЦЫН
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В Кемерове за минувшие сутки поднялся уровень Томи. Но в целом по области ситуация на реках остается стабильной.

На данный момент в Горной Шории зафиксировано снижение уровней воды на Мрас-Су, Кондоме, Мундыбаше, за сутки оно составило 33-43 сантиметра, до максимальных отметок теперь остается 168-469 сантиметров.

На Томи до Новокузнецка также продолжается снижение уровня воды: на 3-9 сантиметра. До максимума теперь 120 сантиметров в Междуреченске и 164 сантиметра в отдаленном междуреченском поселке Теба.

На притоке Томи - реке Уса в Междуреченске – зафиксирован поднятие уровня на шесть сантиметров. Таким образом, уровень составляет 354 сантиметра, до опасной отметки остается 96 сантиметров.

По данным Кемеровского гидрометеоцентра, в самом Новокузнецке за сутки уровень понизился на 72 сантиметра и сейчас составляет 502 сантиметра. До опасной отметки остается 128 сантиметров.

А вот в Крапивинском и Кемерове главная водная артерия области разлилась. Подъем составляет 22-28 сантиметров. До неблагоприятных отметок осталось 61 и 93 сантиметра соответственно.

На Кие в Мариинске сейчас 25 сантиметров до опасного уровня, однако за сутки он практически не изменился.

ИСТОЧНИК KP.RU

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