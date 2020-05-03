Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Калтане

3 Май 2020 2020-05-03T10:01:13+03:00

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В Кузбассе по состоянию на 3 мая было выявлено 13 новых случаев заражения коронавирусом. Впервые диагноз был поставлен в Калтане.

Свежие данные о заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе опубликовал оперативный штаб области.

Согласно данным, больше всего заболевших за прошедшие сутки выявили в Прокопьевске – четыре человека. По два человека - в пгт Краснобродский и Новокузнецке. Еще по одному случаю зарегистрировано в Киселевске, Осинниках, Новокузнецком и Промышленновском районах и в Калтане – это новая территория на областной карте распространения коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU