3 Май 2020 2020-05-03T10:52:31+03:00

Более 18 тысяч кузбассовцев получили электронные пропуска на работу. Фото: Пресс-служба КемГУ

Об это рассказали в Центре техподдержке при КемГУ

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В Кузбассе продолжается оформление электронных пропусков на работу. Как сообщили в Центре технической поддержки юридических лиц, оформленном при кемеровском госуниверситете, по состоянию на 3 мая их получили уже более 18 тысяч человек.

Напомним, что центр заработал в вузе на базе Института цифры КемГУ. В его открытии принимал участие губернатор Сергей Цивилев.

-По состоянию на 3 мая по оформлению электронных пропусков, открытый на базе, принял около 1000 звонков и 2000 заявок, порядка 18000 сотрудников имеют пропуска на работу, - сообщает пресс-служба университета в Instagram.

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ИСТОЧНИК KP.RU