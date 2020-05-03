Более 18 тысяч кузбассовцев получили электронные пропуска на работу
В Кузбассе продолжается оформление электронных пропусков на работу. Как сообщили в Центре технической поддержки юридических лиц, оформленном при кемеровском госуниверситете, по состоянию на 3 мая их получили уже более 18 тысяч человек.
Напомним, что центр заработал в вузе на базе Института цифры КемГУ. В его открытии принимал участие губернатор Сергей Цивилев.
-По состоянию на 3 мая по оформлению электронных пропусков, открытый на базе, принял около 1000 звонков и 2000 заявок, порядка 18000 сотрудников имеют пропуска на работу, - сообщает пресс-служба университета в Instagram.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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