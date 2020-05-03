2020-05-03T12:16:39+03:00
Общество

В понедельник в Кузбассе ожидается до +17 градусов

По югу пройдут грозы
Ирина АВТУШКО
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В понедельник в Кузбассе ожидается до +17 градусовВ понедельник в Кузбассе ожидается до +17 градусовФото: Екатерина РОМАНОВА
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В понедельник, 4 мая, в Кузбассе ожидается до +17 градусов тепла. При этом по югу прогнозируются грозы

Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на понедельник, 4 мая, в Кузбассе. Ночью по области ожидается +2…+7 градусов, местами до +13. Днем потеплеет до +12…+17 градусов. Будет дуть ночью восточный, а днем юго-западный, ветер со скоростью 5-14 метров в секунду, усиливаясь до 23метров. Будет облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем кратковременные дожди, по востоку области местами сильные, по югу местами грозы.

В Кемерове в ночь на 4 мая прогнозируется +4…+6 градусов. Днем столбики термометра поднимутся до +14…+16 градусов. Также будет дуть ночью восточный, а днем юго-западный ветер, усиливаясь до 19 метров в секунду. Будет облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем пройдет кратковременный дождь.

-В Новокузнецком, Беловском районах сохраняется чрезвычайная пожароопасность - 5 класс горимости, в Киселевском городском округе высокая пожароопасность - 4 класс горимости, -добавили в Кемеровском гидрометцентре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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